RC Auto sempre più cara | come risparmiare davvero senza correre rischi
L’aumento dei premi RC Auto rappresenta una sfida crescente per i automobilisti italiani. Con un premio medio di circa 629 euro a dicembre 2025, in aumento rispetto ai mesi precedenti, trovare metodi per risparmiare senza compromettere la copertura è fondamentale. In questa guida, analizzeremo strategie e consigli pratici per ridurre i costi dell’assicurazione auto, mantenendo sempre un livello di protezione adeguato alle proprie esigenze.
Assicurare l’auto costa sempre di più. A dicembre 2025 il premio medio RC Auto in Italia ha raggiunto quota 629,24 euro, in aumento dell’1,51% in soli sei mesi. Risparmiare sulle polizze è sempre più necessario. Ma senza conoscere regole e “tranelli”, i rischi sono dietro l’angolo. Dai massimai alle franchigie, dalla guida esperta alle garanzie accessorie, dalla scatola nera alle tempistiche di rinnovo. Serve una guida (messa a punto da Facile.it) per capire dove è possibile risparmiare davvero e, soprattutto, quali scorciatoie evitare, perché inseguire un premio più basso può trasformarsi in un boomerang molto costoso. 🔗 Leggi su Panorama.it
