Ramazzoni mental coach di Donnarumma | L’ho aiutato a non sentirsi un traditore prima di affrontare il Milan

Nicoletta Romanazzi, 58 anni, mental coach, ha condiviso alcuni dettagli sul rapporto con l’ex portiere del Milan. Ha spiegato di aver lavorato con lui per aiutarlo a gestire le emozioni prima di un importante incontro con il suo vecchio club. Romanazzi ha raccontato come abbia supportato il calciatore nel superare il senso di colpa legato a una fase delicata della sua carriera.

Donnarumma non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi rossoneri. Dopo aver esordito con la maglia del Milan a 16 anni, Gigio ha lasciato il Diavolo nel 2021 per approdare al PSG a parametro zero. Una ferita mai del tutto rimarginata per i tifosi milanisti, che in occasione della sfida di Champions contro il Paris hanno lanciato al loro ex portiere delle banconote false con una stampa del suo volto sopra. Nicoletta Romanazzi è una mental coach con una vasta esperienza nel mondo del calcio e dello sport. In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' ha parlato del lavoro svolto con Donnarumma per superare le accuse di tradimento da parte dei tifosi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

