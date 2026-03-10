Questione palestinesestorico Cohen | Medio Oriente con questa guerra non sarà migliore per gli ebrei

Lo storico Hillel Cohen, docente di studi islamici e mediorientali all’Università Ebraica di Gerusalemme, ha commentato la questione palestinese. Cohen ha scritto diversi libri sul tema, alcuni dei quali sono stati tradotti anche in arabo. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale nel Medio Oriente, sottolineando che questa guerra non porterà miglioramenti per gli ebrei della regione.

Sulla questione palestinese, il commento dello storico Hillel Cohen, docente di studi islamici e mediorientali all'Università Ebraica di Gerusalemme ha tradotto alcuni suoi libri anche in arabo. Lingua che parla perfettamente da quando da adolescente ha iniziato a frequentare amici palestinesi. "Israele non è il rifugio sicuro per gli ebrei sognato dai suoi fondatori e ad oggi sono anche aumentati altri luoghi non sicuri all'estero. Per questo è una fantasia pensare, come fanno alcuni leader di governo, che con questa guerra il Medio Oriente sarà migliore anche per gli ebrei".

