quei bambini sovrappeso davanti a uno schermo

Recentemente sono stati pubblicati nuovi dati sull'obesità infantile in Italia che mostrano un aumento preoccupante del numero di bambini sovrappeso esposti allo schermo. Secondo le statistiche, molti di questi bambini trascorrono diverse ore davanti a dispositivi digitali ogni giorno, senza un'adeguata attività fisica. Le autorità sanitarie stanno monitorando da vicino questa situazione, che riguarda una quota significativa di giovani italiani.

Gentile Direttore Feltri, ho letto con grande preoccupazione i dati più recenti sull'obesità infantile in Italia. Pare che un bambino su tre nel nostro Paese sia in sovrappeso o obeso. Un dato che mi ha davvero sconvolto. Quello che non riesco a capire è questo: come è possibile che proprio l'Italia, la patria della dieta mediterranea, sia tra i Paesi europei con il più alto numero di bambini con problemi di peso? Siamo cresciuti sentendoci dire che la nostra tradizione alimentare è tra le più sane al mondo. Eppure oggi i nostri bambini ingrassano come e più di quelli dei Paesi dove dominano fast food e cibo industriale. Che cosa è successo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Obesità e sovrappeso nei bambini: 6 consigli per educarli a un rapporto positivo con il cibo«In Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è diminuita dal 32% nel 2000 al 27% nel...

