© Ilrestodelcarlino.it - Il report di Amnesty International: "Momento negativo per i diritti" Si è tenuto lunedì in Sala Zarri l’incontro con Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. La conferenza ha visto la presentazione del "Rapporto Annuale 2024-2025", pubblicazione che mette in luce la situazione globale dei diritti umani. "Il volume - racconta Noury - è frutto delle ricerche svolte nel corso dell’anno, in cui ci occupiamo dei diritti umani in circa 150 paesi, e salva delle vite: consegnare a un giudice una scheda tratta dal volume riguardante un paese può fermare l’espulsione di una persona verso tale paese, dove andrebbe incontro ad arresti, torture e condanne arbitrarie". Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: “Diritti umani in Palestina”: incontro con Amnesty international a Ortona Leggi anche: I diritti umani e la detenzione amministrativa nei Cpr, l'incontro con Amnesty International Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Amnesty International to Buhari We Once Protected Your Rights Il report di Amnesty International: "Momento negativo per i diritti" - Lunedì scorso in sala Zarri l’incontro con Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana dell’associazione. ilrestodelcarlino.it

