Il report di Amnesty International | Momento negativo per i diritti

Lunedì, in Sala Zarri, si è svolto un incontro con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che ha presentato il report

Si è tenuto lunedì in Sala Zarri l’incontro con Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. La conferenza ha visto la presentazione del "Rapporto Annuale 2024-2025", pubblicazione che mette in luce la situazione globale dei diritti umani. "Il volume - racconta Noury - è frutto delle ricerche svolte nel corso dell’anno, in cui ci occupiamo dei diritti umani in circa 150 paesi, e salva delle vite: consegnare a un giudice una scheda tratta dal volume riguardante un paese può fermare l’espulsione di una persona verso tale paese, dove andrebbe incontro ad arresti, torture e condanne arbitrarie". Ilrestodelcarlino.it

