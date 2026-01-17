Sabato 17 gennaio 2026, a Piazza Libertà, si è svolta la puntata di

Si parla di una Legge vergogna, ovvero del DDL 978 2023, parafrasando il detto popolare “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i pescecani, credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, e i pescecani restano pescecani” In questa nuova legge spunta un meccanismo per dare un aiutino a 233mila avvocati ai quali consente di privatizzare la giustizia con l’emissione del decreto ingiuntivo e del pignoramento anche della prima casa, eliminando il ruolo del giudice e, di fatto, vanificando la difesa del cittadino e delle imprese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 gennaio 2026

Leggi anche: Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 gennaio 2026

Leggi anche: Militare diventato cieco dopo il “vaccino” anti-Covid, PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 10 gennaio 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crosetto: «Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero». Approvata la risoluzione di maggioranza alla Camera, ma due leghisti votano contro; Crosetto: “C’è chi si vergogna, io sono fiero degli aiuti a Kiev”. La risoluzione spacca la Lega; Ucraina, l’Italia conferma sostegno a Kiev. Due deputati della Lega votano no. Crosetto: «Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev; Aiuti a Kiev, strappo nella Lega: tre defezioni nel Carroccio durante il voto. Crosetto: “Qualcuno si vergogna”.

Ddl bilancio: Lega, approvata nostra norma definizione contenzioso quote latte - 'Approvato l'emendamento alla manovra voluto dalla Lega sul contenzioso derivante dalle quote latte. borsaitaliana.it

La legge di bilancio è stata infine approvata dal Senato - Martedì 23 dicembre, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, il Senato ha approvato la legge di bilancio, che ora verrà inviata alla Camera, che avrà pochi giorni (tra Natale e Capodanno) ... ilpost.it

Com’è cambiata alla fine la legge di bilancio - Sabato sera la commissione Bilancio del Senato ha infine approvato la manovra finanziaria, il provvedimento con cui il governo decide in quali misure investire e come spendere i soldi nel prossimo ... ilpost.it

Vergogna! Seguite la legge. E sterilizzate le colonie. Troppi gatti a #Comabbio, il sindaco corre ai ripari: multe fino a 500 euro a chi dà loro da mangiare - x.com

Vergogna senza attenuanti: Appoggiare le azioni del “Re Trump” come ha fatto la premier Giorgia Meloni significa inchinarsi apertamente alla legge della forza, rinnegando ogni principio di diritto internazionale, sovranità e legalità. Non è leadership: è suddita - facebook.com facebook