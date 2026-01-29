Prima pagina Corriere dello Sport | Triplayoff | Inter Juve e Atalanta agli spareggi Napoli fuori

La corsa per la qualificazione si fa sempre più incerta. Oggi il Corriere dello Sport apre con la notizia che Inter, Juventus e Atalanta sono costrette a giocarsi tutto negli spareggi, mentre il Napoli è ormai fuori dai giochi. La situazione si è complicata dopo le ultime partite, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La partita tra le big si avvicina e tutti aspettano di capire chi si sposterà avanti verso le fasi decisive.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alla 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, che vedeva impegnate quattro squadre italiane. Eliminato il Napoli, a cui non bastano i gol di Antonio Vergara e Rasmus Højlund: il Chelsea, in gol con il rigore di Enzo Fernández e con la doppietta di João Pedro, passa 2-3 al 'Maradona' ed elimina gli azzurri di Antonio Conte dalla competizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Triplayoff: Inter, Juve e Atalanta agli spareggi. Napoli fuori” Approfondimenti su Inter Juve Atalanta Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Napoli e Inter favorite” In prima pagina su Corriere dello Sport, Allegri analizza la stagione e indica Napoli e Inter come le squadre da seguire quest’anno. Prima pagina Corriere dello Sport: l’Inter va, il Napoli frena Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 8 gennaio 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inter Juve Atalanta Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa; CORRIERE DELLA SERA * 20/01/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 26 gennaio 2026; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 24 gennaio 2026. Champions amara. Il Corriere dello Sport in prima pagina sulle italiane: TriplayoffTriplayoff. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle italiane coinvolte nell'ultima giornata. tuttomercatoweb.com Corriere dello Sport: Napoli, Giovane subito a Torino!Sapore Dimarco titola così la prima pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, concentrandosi sulla grande rimonta realizzata dall'Inter ... tuttonapoli.net Elly disarmante: #Schlein scarica l’agente indagato e fa campagna per il referendum Dopo Greta è #Zaki il testimonial della #Flotilla #Albanese ospite al Consiglio d’Europa. Protestano FI-FdI La prima pagina Siamo in edicola #29gennaio buon - facebook.com facebook La prima pagina del 29 gennaio 2026 #ASRoma x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.