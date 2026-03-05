A Montecitorio si è tenuta una Festa del Perdono che ha coinvolto numerosi partecipanti e attività diverse. Sono stati presenti dame e sbandieratori, funamboli e giocolieri, oltre a esposizioni di mostre, convegni, gare sportive, animali e mezzi agricoli. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con diverse iniziative in programma durante la giornata.

Dame e sbandieratori, funamboli e giocolieri, ma anche mostre, convegni, gare sportive, animali e mezzi agricoli. Dal 27 marzo al 6 aprile torna, nel centro storico di Melegnano, la Fiera del Perdono, un grande contenitore di eventi – culturali, storico-religiosi e commerciali – giunto alla 463ª edizione. Quest’anno le iniziative e gli obiettivi della kermesse sono stati illustrati in un contesto prestigioso: ieri a Roma, la sala stampa della Camera dei Deputati ha fatto da sfondo alla presentazione dell’evento da parte del sindaco di Melegnano Vito Bellomo, della presidente di Confcommercio Melegnano, Caterina Ippolito, e del responsabile organizzativo, Alessandro Bassani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una Festa del Perdono ’nazionale’. La presentazione a Montecitorio

