Un lettore ha immortalato con una foto la Torre dell'Alto, a Santa Caterina di Nardò. Lo scatto è stato realizzato recentemente e mostra il monumento in un momento di luce naturale. La fotografia è stata condivisa sui social media, attirando l'attenzione sulla struttura storica della zona. La Torre dell'Alto si trova nel centro di Santa Caterina ed è uno dei punti più riconoscibili del luogo.

SANTA CATERINA (NArdò) - Lo scatto alla Torre dell'Alto, a Santa Caterina di Nardò, da parte del nostro lettore Caludio Piccione. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Edilizia residenziale pubblica. Una primavera con tante novità: "Presto disponibili 8 alloggi"

Leggi anche: Come vestirsi in primavera: la guida alle tendenze Primavera-Estate 2026 pensata per chi ha 50 anni e desidera rinnovare lo stile con equilibrio e carattere

Uncinetto e Tantissimi Progetti Primaverili Vi Racconto Tutto!

Contenuti utili per approfondire Presto la primavera

Temi più discussi: Sassari, anticipo di primavera finito: tornano le piogge e il forte vento per diversi giorni; Assaggio di primavera in Friuli Venezia Giulia, ma da metà settimana torna un po’ di instabilità; Marche, tornano le piogge ma da metà settimana sarà ancora primavera; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la nuova settimana.

Primavera capricciosa, il dispetto nel weekend: perché è presto per metter via l'ombrelloGuardando le immagini del satellite notiamo subito la spirale ciclonica di maltempo che oggi interesserà soprattutto le regioni centrali a suon di piogge, temporali e grandinate ma anche intense ... ilgiornale.it

Cacciamani decisivo in U18 e ora anche in Primavera. Presto una chiamata di Vanoli?Dopo una prima parte di stagione (da protagonista) con la squadra di Fioratti, nelle ultime settimane l'esterno granata è stato aggregato in Primavera. Nel settore giovanile del Torino c'è un ... tuttomercatoweb.com

Anna Tatangelo presto sposa di Giacomo Buttaroni L’indiscrezione: «Nozze entro l’anno» - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Trump: “La guerra finirà presto, ma il petrolio non può essere ostaggio di Teheran” x.com