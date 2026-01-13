Servizi digitali a Grisì | giovedì 29 l’inaugurazione del Progetto Polis di Poste Italiane
Giovedì 29 a Grisì si terrà l’inaugurazione del Progetto Polis di Poste Italiane. Un’iniziativa volta a migliorare l’accesso ai servizi digitali e a favorire la semplificazione delle pratiche quotidiane per il territorio di Monreale. L’evento rappresenta un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi pubblici, contribuendo a rafforzare l’efficienza e l’innovazione nel contesto locale.
MONREALE (PA) – Un passo decisivo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi per il territorio. Il prossimo giovedì 29 gennaio, alle ore 10:30, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi servizi del Progetto Polis presso l’ufficio postale della frazione di Grisì. L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, mira a trasformare gli uffici postali . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
