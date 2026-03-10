Perde l’anello nel parco e lo ritrova grazie ai volontari col metal detector | Oltre mille interventi ogni anno

Una residente di Muggiò ha perso un anello nel parco e ha chiesto aiuto ai volontari dell’associazione Sos Metal Detector Nazionale. La donna ha riferito di averlo smarrito sabato 7 marzo e ha temuto di non riuscire più a trovarlo. Gli operatori dell’associazione, che effettuano oltre mille interventi all’anno, si sono messi alla ricerca con i metal detector e in breve tempo hanno recuperato il prezioso oggetto.

"L'anello è sparito. non lo troverò mai più". Con questo timore Onay, una residente a Muggiò, si era rivolta all'associazione Sos Metal Detector Nazionale nella serata di sabato 7 marzo. In un parchetto della città, la ragazza aveva perso un anello in argento dal grande valore sentimentale. "Ci ha contattati e il giorno dopo eravamo già sul posto – spiega Andrea Mancuso dell'associazione – e dopo vari minuti siamo riusciti a ritrovarlo. Facciamo tantissimi interventi ogni anno". Mancuso è di Paderno Dugnano ed è il referente per la zona dell'associazione. "In Lombardia siamo circa 110 – spiega Mancuso – e copriamo praticamente tutte le province mentre su tutta Italia contiamo circa 700 iscritti.