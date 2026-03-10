Il giornalista Carlo Pellegatti, noto per aver attribuito soprannomi ai giocatori del Milan, ha recentemente rivelato quello di Pervis Estupinan, ispirandosi a Elvis. Pellegatti ha condiviso questa novità attraverso i suoi canali, spiegando di aver trovato il soprannome e di aver deciso di divulgarlo. La notizia riguarda esclusivamente l’attribuzione del nome e la sua fonte, senza ulteriori dettagli o commenti.

"Ho coniato il soprannome di Estupinan. Fofana appoggia a Leao che la ripassa al francese. Filtrante per Estupinan che tira potente all'incrocio con una splendida mossa di bacino che mi ha ricordato Elvis Presley, chiamato The Pelvis 'il bacino' per le sue mosse quando ballava il rock and roll". Il giornalista Carlo Pellegatti racconta su 'YouTube' come è nato il soprannome per Pervis Estupinan terzino rossonero che ha deciso con il suo gol il derby tra Milan e Inter. "Visto che il nome di Estupinan è Pervis ora per me sarà Pervis The Pelvis, questo il mio soprannome. Allegri lo ha gestito bene negli ultimi giorni. Da mercoledì quando Bartesaghi non era sicuro di recuperare per il derby, Estupinan si è allenato con la pettorina nella squadra titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti racconta: “Ho trovato il soprannome di Estupinan”. Spunto da Elvis

Articoli correlati

Milan-Inter, Estupinan: “Gol più importante della mia carriera. Ho trovato il momento giusto”Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Leggi anche: Piovanelli si racconta: «Pisa Juve è una partita strana per me. Con Spalletti ho passato anche un’estate insieme. Alla Juve ho trovato un grande ambiente ma poi…»