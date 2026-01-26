Cena di San Valentino all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme

Celebra San Valentino all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme, un luogo ideale per un’esperienza di relax e benessere. La serata comprende l’ingresso alle terme, l’accesso alla spa serale e una cena romantica, creando un’occasione perfetta per condividere momenti di tranquillità e intimità in un contesto elegante e riservato.

Festeggia San Valentino alle Terme con un’esperienza esclusiva dedicata alle coppie, pensata per unire il piacere del relax termale, il benessere della spa serale e una cena romantica in un’unica serata speciale. Il 14 febbraio, lasciati avvolgere dall’atmosfera dell’Hotel Mioni Royal San, nel cuore di Montegrotto Terme, e vivi una serata indimenticabile tra acqua termale, luci soffuse e sapori ricercati. • Ingresso serale alle Terme dalle 18.30 alle 23.30• Libero accesso alle Piscine Termali interne ed esterne• Accesso illimitato alla Royal Spa, aperta fino alle 23• Atmosfera romantica, con allestimenti e dettagli dedicati a San Valentino• Cena romantica per due con menu speciale di San Valentino (bevande escluse)• Accappatoio e telo piscina inclusi? 84 euro a persona.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

