Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 il medagliere e le storie degli atleti italiani

Da vanityfair.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 15 marzo si tengono le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con gare che coinvolgono atleti italiani in diverse discipline. Il medagliere mostra le vittorie conquistate finora e le storie di chi si impegna per rappresentare il proprio paese. Le competizioni si svolgono tra Milano, Cortina e la Val di Fiemme, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. René De Silvestro, argento combinata alpina categoria sitting Nella combinata alpina categoria sitting argento per René De Silvestro grazie a una buona manche nello slalom. Chiude la gara in 1'56"44. Oro all’olandese Kampschreur, per 11 centesimi davanti all’azzurro. Vive a San Vito di Cadore e per lui gareggiare a Cortina è doppiamente in casa. «Quello Paralimpico è un mondo bellissimo, fatto di persone che hanno scelto di non farsi abbattere» ha raccontato a Vanity Fair. Federico Pelizzari, argento sci alpino combinata standing Nella combinata standing di sci alpio Federico Pelizzari (LW68-2) ha vinto la medaglia d’argento a 1"20 dal francese Bauchet, oro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paralimpiadi invernali di milano cortina 2026 il medagliere e le storie degli atleti italiani
© Vanityfair.it - Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il medagliere e le storie degli atleti italiani

Articoli correlati

Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurriSupergigante femminile, oro Federica Brignone A 10 mesi dall'infortunio Federica Brignone ha vinto il supergigante di Milano Cortina 2026, mettendo...

Almanacco 20–22 Feb | Finale Milano Cortina 2026: pattinaggio, gala e chiusura a Verona

Video Almanacco 20–22 Feb | Finale Milano Cortina 2026: pattinaggio, gala e chiusura a Verona

Tutti gli aggiornamenti su Milano Cortina

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione; Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: in gara 665 atleti, 45 gli italiani - OMaR; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Paralimpiadi invernali 2026, tutte le discipline e le regole.

milano cortina paralimpiadi invernali di milanoParalimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

milano cortina paralimpiadi invernali di milanoParalimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il medagliere e le storie degli atleti italianiFino al 15 marzo i giochi paralimpici fra Milano, Cortina e la Val di Fiemme. Tutti le medaglie dei italiani a partire da quella della portabandiera Chiara Mazzel ... vanityfair.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.