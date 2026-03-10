paralimpiadi invernali di milano cortina 2026 il medagliere e le storie degli atleti italiani

Fino al 15 marzo si tengono le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con gare che coinvolgono atleti italiani in diverse discipline. Il medagliere mostra le vittorie conquistate finora e le storie di chi si impegna per rappresentare il proprio paese. Le competizioni si svolgono tra Milano, Cortina e la Val di Fiemme, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. René De Silvestro, argento combinata alpina categoria sitting Nella combinata alpina categoria sitting argento per René De Silvestro grazie a una buona manche nello slalom. Chiude la gara in 1'56"44. Oro all’olandese Kampschreur, per 11 centesimi davanti all’azzurro. Vive a San Vito di Cadore e per lui gareggiare a Cortina è doppiamente in casa. «Quello Paralimpico è un mondo bellissimo, fatto di persone che hanno scelto di non farsi abbattere» ha raccontato a Vanity Fair. Federico Pelizzari, argento sci alpino combinata standing Nella combinata standing di sci alpio Federico Pelizzari (LW68-2) ha vinto la medaglia d’argento a 1"20 dal francese Bauchet, oro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

