L’Italia continua a mettere medaglie nel medagliere di Milano Cortina 2026. Ogni giorno arrivano nuovi successi degli atleti azzurri. Sofia Goggia si conferma tra le migliori, mentre Francesca Lollobrigida conquista una medaglia importante. Gli atleti italiani non si fermano e mantengono alta la bandiera nel medagliere.

Supergigante femminile, oro Federica Brignone A 10 mesi dall'infortunio Federica Brignone ha vinto il supergigante di Milano Cortina 2026, mettendo in bacheca l’unico colore olimpico che le mancava, dopo un argento e due bronzi. Slittino doppio maschile, oro Rieder-Kainzwaldner Sulla nuova pista Eugenio Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder hanno ottenuto il gradino più alto del podio pochi minuti dopo le colleghe del doppio femminile. Slittino doppio femminile, oro Voetter-Oberhofer -Kainzwaldner Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto il titolo olimpico nel doppio femminile dominando entrambe le manche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurri

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia spera in una buona prova ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 13; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record. La situazione.

Il Medagliere delle Olimpiadi Invernali 2026 aggiornato: la posizione dell’Italia e la classifica completaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie ... fanpage.it

Italia da sogno a Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi e tutti i protagonisti delle vittorieTutti i nomi e i momenti chiave delle medaglie azzurre ai Giochi Olimpici Invernali: dallo storico oro di Lollobrigida alle conquiste di Franzoni, Goggia, Lorello e altri atleti. elle.com

MILANO CORTINA | Goggia: 'Come se non avessi partecipato, onore a Brignone'. La sciatrice: 'Oggi in pista ho dato il 100% fin dove sono arrivata'. #ANSA facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com