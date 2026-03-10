Paralimpiadi invernali 2026 il medagliere dell’Italia

Al quarto giorno delle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, l’Italia ha raggiunto e superato le sette medaglie conquistate in occasione di Pechino 2022. La squadra italiana continua a partecipare alle competizioni con diversi atleti impegnati in varie discipline, mantenendo alta la presenza nel medagliere. La manifestazione coinvolge numerosi atleti italiani che si stanno confrontando con avversari di tutto il mondo.

L'Italia, al quarto giorno di competizioni alle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, supera le sette medaglie conquistate nella spedizione di Pechino 2022. L'ottavo metallo di questi Giochi casalinghi è stato vinto da Federico Pelizzari, argento nella categoria standing della combinata di sci alpino.