Paola Presciuttini presenta ’Trotula’

Oggi pomeriggio nella biblioteca Giuseppe Giusti di Monsummano Terme alle 17 la scrittrice Paola Presciuttini (foto) presenta il suo romanzo ’ Trotula ’, dialogando con il professor Giampiero Giampieri. ’Trotula’ non è un romanzo qualunque, e Paola non è una scrittrice qualunque. Presciuttini è una scrittrice fiorentina forte, coraggiosa, originale. Da oltre trent’anni attraversa la narrativa italiana con una voce autonoma, intensa e riconoscibile. Formatasi accanto a Dacia Maraini, Presciuttini ha costruito un percorso letterario capace di coniugare ricerca storica, introspezione psicologica e tensione etica. Il suo esordio avviene nel 1994 con ’Occhi di grano’, raccolta di racconti che entra nella cinquina del Premio Grinzane Cavour e tra i finalisti del Premio Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

