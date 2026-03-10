La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 presenta una classifica della fortuna, dei soldi e del lavoro per i dodici segni zodiacali. Dopo giorni dedicati al riordino, il cielo si apre a decisioni più ferme e a scelte che potrebbero influenzare il futuro immediato. Questa fase invita a muoversi con decisione e a seguire le opportunità che si presenteranno.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna un cambio di ritmo netto. Dopo i giorni dedicati a rimettere ordine, ora il cielo spinge verso azioni più decise e scelte che possono cambiare la direzione delle prossime settimane. È una fase in cui chi ha preparato bene il terreno può finalmente vedere i primi risultati concreti. Martedì 17 e giovedì 19 sono le giornate più dinamiche per trattative.

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 16-22 marzo 2026: classifica fortuna, soldi e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

