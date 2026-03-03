Dal 9 al 15 marzo 2026, la settimana si concentra su decisioni pratiche e gestione delle finanze. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci si trovano a dover affrontare scelte legate a soldi, lavoro e fortuna. È un periodo in cui si preferisce agire piuttosto che meditare, con attenzione a priorità e responsabilità quotidiane.

Dal 9 al 15 marzo 2026 la settimana entra nel vivo: meno teoria e più decisioni concrete. È una fase utile per mettere ordine tra budget, priorità e responsabilità professionali. Chi chiarisce regole e scadenze entro metà settimana si ritrova con più margine nel weekend. Qui vince la disciplina: poche mosse, fatte bene. A cura di Eryx Aggiornato il 3 marzo 2026 In breve: Giorni Top: Martedì 10 e Venerdì 13 Da evitare: Lunedì 9 (ripartenza lenta, rischio confusione) Focus: chiudere una cosa aperta e liberare risorse VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci?? La Classifica della Settimana (Soldi & Lavoro) Capricorno – Struttura, regole chiare e profitti consolidati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 9-15 marzo 2026: classifica fortuna, soldi e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

