La seconda stagione di One Piece, la serie live action prodotta da Netflix, è appena stata distribuita sulla piattaforma streaming. La produzione ha mantenuto il cast e introduce nuovi personaggi, mentre alcune scene sono state rivisitate rispetto all’anime e al manga originale. La stagione continua a seguire le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca di un tesoro leggendario.

La seconda stagione della serie live action di One Piece è arrivata su Netflix, confermando la capacità dell’opera di Eiichir? Oda di trascendere i confini del fumetto originale. Con otto nuovi episodi disponibili a partire da oggi, Martedì 10 Marzo 2026, il progetto affronta la sfida di mantenere l’epica delle avventure della ciurma di Cappello di paglia in un contesto realistico. Il successo globale della prima edizione ha posto aspettative elevate per questo nuovo capitolo, che deve dimostrare di non essere stato un caso isolato ma parte di una strategia solida. La produzione, guidata da Matt Owens e Steven Maeda con la supervisione diretta dello stesso autore originale, cerca di replicare quella magia che aveva convinto anche i fan più severi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

One Piece: la stagione 2 di Netflix sbaglia?

