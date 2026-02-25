One Piece il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermerà la stagione 2 di Netflix

Da movieplayer.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
one piece il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermer224 la stagione 2 di netflix
© Movieplayer.it - One Piece, il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermerà la stagione 2 di Netflix

Con il ritorno di One Piece ormai alle porte, Netflix inizia a scoprire le carte sul futuro della serie. La seconda stagione non sarà solo un passaggio di transizione, ma un capitolo con un'identità (e una destinazione) precisa. La stagione 2 del live-action Netflix di One Piece si concluderà con l'arco di Drum Island. A confermarlo è lo showrunner Joe Tracz, che anticipa un finale emotivamente potente e perfettamente pensato per aprire la strada ad Alabasta. A chiarire definitivamente dove si fermerà la stagione 2 del live-action di One Piece è stato Joe Tracz, nuovo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, intervenuto sulle pagine di SFX Magazine. Nessun colpo di scena dell'ultimo minuto: il finale coinciderà con la conclusione dell'arco di Drum Island, preparando il terreno narrativo per Alabasta, che verrà affrontata nella stagione 3. Una scelta tutt'altro che casuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Emily in Paris avrà una sesta stagione: Netflix conferma il ritorno (e sì, si torna a Parigi)Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione.

One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a MilanoNetflix ha annunciato ufficialmente il ritorno dei pirati di One Piece con il rilascio del trailer e del poster della seconda stagione.

Temi più discussi: One-Piece RD1: ecco il nuovo manubrio integrato di Reserve; One Piece 2: il trailer ci svela nuovi dettagli; YuMe Toys presenta le nuove Barrel Capsule One Piece; Da One Piece a Daredevil fino al nuovo Sherlock di Guy Ritchie: le serie più attese di marzo 2026.

One Piece, il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermerà la stagione 2 di NetflixCon il ritorno di One Piece ormai alle porte, Netflix inizia a scoprire le carte sul futuro della serie. La seconda stagione non sarà solo un passaggio di transizione, ma un capitolo con un'identità ( ... movieplayer.it

One Piece, il manga di Chopper fa impazzire i fan: copie introvabili e uscita rinviata!L'uscita del nuovo manga su Chopper è stata rinviata per l'alta domanda: l'editore stamperà più copie dopo le prenotazioni record. anime.everyeye.it