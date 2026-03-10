Omicidio Piersanti Mattarella la Cassazione annulla gli arresti dell’ex prefetto Piritore

La Cassazione ha annullato gli arresti dell’ex prefetto Filippo Piritore nel procedimento legato all’omicidio di Piersanti Mattarella. La decisione è arrivata dopo aver esaminato il ricorso presentato dai legali dell’ex rappresentante delle istituzioni. La vicenda riguarda le implicazioni penali dell’indagine e le misure cautelari adottate in precedenza. La Corte ha prodotto una sentenza che ha modificato lo stato degli arresti.

AGI - Con la sentenza che ha accolto il ricorso dei difensori dell'ex prefetto Filippo Piritore, la sesta sezione della Cassazione ha annullato senza rinvio la conferma della misura cautelare, decisa dal tribunale del riesame di Palermo: è così venuto meno il "titolo genetico", l'ordinanza di arresti che era stata emessa dal Gip e che era stata confermata dal collegio. In genere la Suprema Corte annulla con rinvio, disponendo che l'ultima decisione venga emessa dai giudici di merito: ma stavolta la decisione è stata tranchant. La motivazione verrà depositata nei prossimi giorni, ma i difensori, gli avvocati Gabriele Vancheri e Gianluca Tognozzi avevano puntato tutto sulla mancanza di gravi indizi, tesi che - visto il tipo di decisione - potrebbe essere stata accolta dagli ermellini. 🔗 Leggi su Agi.it

La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, indagato per depistaggio nell’omicidio di Piersanti MattarellaMercoledì la Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui il tribunale del Riesame di Palermo aveva confermato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex funzionario di polizia accusato ... ilpost.it

