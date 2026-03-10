Depistaggio sull’omicidio di Piersanti Mattarella | torna libero l' ex prefetto Piritore

L'ex prefetto di Agrigento, Filippo Piritore, è stato rimesso in libertà e ora si trova ai domiciliari. Era coinvolto in un’indagine relativa a un depistaggio sull’omicidio di Piersanti Mattarella. La sua posizione era stata oggetto di approfondimenti da parte delle autorità prima di questa decisione. La vicenda riguarda un episodio giudiziario collegato a questa importante indagine.

Torna in libertà l'ex prefetto agrigentino Filippo Piritore, ai domiciliari nell'ambito della inchiesta sul depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza di custodia cautelare. A darne notizia sono gli avvocati Gabriele Vancheri e Gianluca Tognozzi, che assistono l'ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex prefetto. Piritore si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso fine ottobre. La misura cautelare era stata confermata dal Tribunale del Riesame. Ora l'annullamento dei supremi giudici.