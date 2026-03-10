Nuovo allenatore Sampdoria | è arrivato un no! Decisione dopo il Venezia il tecnico sarà uno di loro due Ultimissime sulla panchina blucerchiata

La Sampdoria ha deciso di non procedere con il primo candidato per la panchina e ora valuta due possibili opzioni tra gli allenatori disponibili. La decisione arriva dopo le trattative con il tecnico che aveva mostrato interesse, ma senza esito positivo. La società blucerchiata mantiene un atteggiamento cauto, come riportato da fonti vicine alla squadra. La scelta finale sarà tra i due tecnici ancora in corsa.