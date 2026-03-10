Nuova convenzione per il Servizio Idrico Integrato | 1,3 milioni di investimenti all' anno fino al 2040

È stata firmata una nuova convenzione che disciplina il servizio idrico integrato nel territorio comunale, con una durata fino al 31 dicembre 2040. La collaborazione prevede investimenti annuali di circa 1,3 milioni di euro, destinati alla gestione e allo sviluppo del sistema. Questa intesa rimarrà in vigore per quasi due decenni, garantendo continuità nel servizio e investimenti costanti nel tempo.

Avrà efficacia sino al 31 dicembre 2040, la convenzione che regola gestione e sviluppo del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale. L'accordo strategico, formalizzato nelle scorse settimane tra Comune di Piacenza, Piacenza Infrastrutture S.p.A., Atersir e Gruppo Iren – rappresentato da.