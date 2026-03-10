Non c'è nulla di bello nel Crufts la più grande esibizione canina al mondo tra cani stressati e persone disattente al loro benessere

La 76ª edizione del Crufts si svolge in Inghilterra e rappresenta l’evento più famoso nel mondo delle esposizioni canine. Durante la manifestazione, sono stati premiati vari cani, tra cui un Clumber Spaniel di nome Bruin, che ha ricevuto il riconoscimento di “best in show”. La competizione coinvolge numerosi allevatori e appassionati, mentre i partecipanti si confrontano tra stress e attenzione al benessere degli animali.

E' giunta alla 76esima edizione la più famosa mostra canina al mondo che si tiene in Inghilterra. A vincere Lee Cox, persona di riferimento del Clumber Spaniel di nome Bruin come "best in show". L'uomo era stato condannato per maltrattamento animale nel 2001. Ma sono tanti i momenti da guardare con un occhio rivolto al benessere degli animali di una manifestazione in cui i cani sono sottoposti a estremi momenti di continuo disagio.