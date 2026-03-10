Nell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno su OA Sport, è stato ospite Nicolò Garibbo. Durante l’intervista, il ciclista ha parlato del suo percorso di crescita, menzionando che si ispira a Scaroni e riconoscendo le qualità di Pellizzari, definendolo forte ma anche umile. Il programma si concentra ogni settimana sui principali protagonisti del ciclismo italiano.

Nicolò Garibbo è stato ospite dell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport e che ogni settimana incontra i migliori corridori del nostro ciclismo. Il 26enne ligure del Team UKYO si è messo in mostra nell’ultimo Giro di Sardegna, dove ha vinto anche una tappa ed indossato la maglia di leader della classifica generale. Il corridore italiano ritorna proprio sulla sua vittoria sul traguardo di Bosa: “Sicuramente è stata una bellissima emozione. Si trattava della mia prima vittoria tra i professionisti, battendo anche un corridore come Zana che è stato campione italiano e ha vinto tappe anche al Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Garibbo: “Cresco a piccoli passi e mi ispiro a Scaroni. Pellizzari forte, ma anche umile”

Articoli correlati

Nicolò Garibbo vince al Giro di Sardegna: “La sognavo ogni giorno che mi allenavo”Nicolò Garibbo ha vinto la prima tappa del rinato Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Bosa al termine di una frazione di 190 km...

Leggi anche: Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappa

Contenuti e approfondimenti su Nicolò Garibbo

Nicolò Garibbo: Cresco a piccoli passi e mi ispiro a Scaroni. Pellizzari forte, ma anche umileNicolò Garibbo è stato ospite dell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport e che ogni settimana incontra i migliori corridori del nostro ... oasport.it

Nicolò Garibbo vince al Giro di Sardegna: La sognavo ogni giorno che mi allenavoNicolò Garibbo ha vinto la prima tappa del rinato Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Bosa al termine di una frazione di 190 km incominciata a ... oasport.it