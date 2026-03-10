Gratteri scivola ancora | Sal Da Vinci voterà no Ma è una bufala

Il procuratore di Napoli ha fatto discutere nuovamente dopo aver affermato che Sal Da Vinci avrebbe intenzione di votare no al referendum sulla giustizia. La dichiarazione è stata rilasciata durante una trasmissione televisiva e ha suscitato reazioni critiche. Successivamente, è emerso che questa affermazione non corrisponde alla realtà, considerando che si tratta di una bufala.

Nuovo scivolone di Nicola Gratteri. Il procuratore di Napoli è nuovamente al centro di una polemica dopo le dichiarazioni rilasciate al programma "In altre parole" su La7: nel mirino il suo riferimento al cantante Sal Da Vinci e alla sua presunta posizione sul referendum sulla giustizia. Nel corso della trasmissione condotta da Massimo Gramellini, si è parlato anche della canzone vincitrice del Festival di Sanremo, intitolata "Per sempre sì". Gramellini ha colto la palla al balzo per fare una battuta sul titolo del brano, osservando come potesse sembrare uno slogan favorevole alla riforma della giustizia. Ed ecco la frittata. Gratteri ha infatti affermato che il vincitore del Festival "ha detto che voterà No!".