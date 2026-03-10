Nel Cremasco ritrovate sciarpe felpe e t-shirt false celebrative della partita tra Atalanta e Bayern

Nel Cremasco, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio dove sono stati sequestrati circa 800 capi contraffatti tra cui felpe, gilet, t-shirt, pantaloncini e sciarpe celebrative della partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. Gli articoli, tutti falsi, sono stati trovati all’interno di un laboratorio nascosto, durante un sopralluogo delle forze dell’ordine. La merce è stata sequestrata e verrà avviata la procedura di confisca.

All’interno di un laboratorio nel Cremasco i finanziari hanno ritrovato circa 800 articoli contraffatti di vario genere, tra cui felpe, gilet, t-shirt, pantaloncini e sciarpe celebrative della partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. L’operazione della Guardia di Finanza di Cremona è scattata dopo un’attività investigativa e una serie di accertamenti effettuati nei confronti di due indagati, tra cui il titolare di un’azienda operante nella produzione di abbigliamento sportivo. Il monitoraggio dei profili social degli indagati ha portato alla luce la pubblicità del merchandising riconducibile alla società Atalanta Bergamasca Calcio, una produzione che avrebbe ricevuto un maggiore impulso in vista dell’incontro di Champions League in programma alle 21 di martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Atalanta-Bayern, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di ChampionsL'Atalanta ospita il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions: qualche assenza per Palladino, dubbio Kane. Maxi sequestro di 400 felpe e t-shirt di Versace contraffatte, fermata auto in A1 a BolognaBologna, 7 febbraio 2026 — Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia Stradale lungo le principali arterie autostradali...