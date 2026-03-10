Nancy Brilli ha dichiarato di essere cattiva per mettere alla prova le persone e scoprire se sono per bene. Ha ricordato i pranzi con un collega, durante i quali si sono scambiati parole colorite. L’attrice ha anche spiegato di aver interpretato un personaggio complesso, paragonando il lavoro a un gioco in cui ha dovuto attingere a ricordi di incontri negativi e di persone ambiziose incontrate nella sua vita.

“Scavare un personaggio così per un attore è come andare al parco giochi. Io sono andata a ripescare tutte le persone negative che ho incontrato nella mia vita, tutte quelle arrampicatrici sociali che prima o poi a tutti è capitato di incontrare”. Periodo super impegnato e decisamente positivo per Nancy Brilli, che dopo la parentesi televisiva di “Ballando con le stelle”, nel corso della quale si è fatta valere davanti a una giuria spesso punitiva, è tornata alla recitazione e al suo grande amore per il teatro ma si sta anche divertendo un mondo in radio, a “Un giorno da Pecora”. In teatro, al Quirino di Roma, è in scena con “Il padrone”, una commedia noir di Gianni Clementi ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, capace di creare suspence, divertire ma soprattutto far riflettere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Nancy Brilli: "Sono cattiva per farti scoprire se sei una persona per bene. Costanzo? I nostri pranzi a dire parolacce"

