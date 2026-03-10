Nancy Brilli | Sono cattiva per farti scoprire se sei una persona per bene Costanzo? I nostri pranzi a dire parolacce

Da milleunadonna.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nancy Brilli ha dichiarato di essere cattiva per mettere alla prova le persone e scoprire se sono per bene. Ha ricordato i pranzi con un collega, durante i quali si sono scambiati parole colorite. L’attrice ha anche spiegato di aver interpretato un personaggio complesso, paragonando il lavoro a un gioco in cui ha dovuto attingere a ricordi di incontri negativi e di persone ambiziose incontrate nella sua vita.

“Scavare un personaggio così per un attore è come andare al parco giochi. Io sono andata a ripescare tutte le persone negative che ho incontrato nella mia vita, tutte quelle arrampicatrici sociali che prima o poi a tutti è capitato di incontrare”. Periodo super impegnato e decisamente positivo per Nancy Brilli, che dopo la parentesi televisiva di “Ballando con le stelle”, nel corso della quale si è fatta valere davanti a una giuria spesso punitiva, è tornata alla recitazione e al suo grande amore per il teatro ma si sta anche divertendo un mondo in radio, a “Un giorno da Pecora”. In teatro, al Quirino di Roma, è in scena con “Il padrone”, una commedia noir di Gianni Clementi ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, capace di creare suspence, divertire ma soprattutto far riflettere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

nancy brilli sono cattiva per farti scoprire se sei una persona per bene costanzo i nostri pranzi a dire parolacce
© Milleunadonna.it - Nancy Brilli: "Sono cattiva per farti scoprire se sei una persona per bene. Costanzo? I nostri pranzi a dire parolacce"

Articoli correlati

Ansia sociale e reunion natalizie: come viverle bene se sei una persona introversaIn questo contesto, la dottoressa Casoni suggerisce approcci concreti basati sulla psicologia cognitivo-comportamentale.

Verissimo, Nancy Brilli: "Mi sono un po' inzitellita""Mi sono un po' inzitellita": Nancy Brilli lo ha detto ridendo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5.

Contenuti utili per approfondire Nancy Brilli

Ballando con le stelle, Nancy Brilli punge Lucarelli: Mi fa simpatia, fa la cattiva/ Cos’ha detto a MillyNancy Brilli torna a parlare della giuria di Ballando con le stelle: le parole per lla Lucarelli e la provocazione alla Carlucci Nancy Brilli continua a farsi notare a Ballando con le Stelle, ... ilsussidiario.net

Nancy Brilli a Ballando con le Stelle 2025: «Sono capatosta, qualcosa imparo!»Con un video ironico e pieno di energia pubblicato sui canali ufficiali del programma, Nancy Brilli ha confermato la notizia che circolava da giorni. «Finalmente, dopo tanto tempo, farò Ballando con ... iodonna.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.