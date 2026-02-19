È morto siamo sconvolti Lutto choc nella musica la terribile notizia sul cantante | così giovane…

Il rapper Lil Poppa è morto a soli 25 anni, una notizia che ha scioccato il mondo musicale. La sua scomparsa è stata confermata dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton, che ha spiegato che la causa è ancora in fase di accertamento. Lil Poppa era conosciuto per le sue canzoni che affrontavano temi difficili e la sua giovane età ha reso la perdita ancora più dolorosa. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, lasciando molti fan senza parole.

Il settore musicale è stato colpito dalla morte del rapper Lil Poppa, deceduto a 25 anni. La conferma del decesso è arrivata mercoledì dall'ufficio del medico legale della contea di Fulton. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla causa della morte. Dopo l'annuncio, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati da colleghi e fan. All'anagrafe Janarious Mykel Wheeler, l'artista aveva iniziato ad avvicinarsi alla musica fin da bambino. Secondo le ricostruzioni sulla sua biografia, a circa sette anni si esibiva già con i primi versi rap nella sua città. In una fase iniziale aveva anche scritto testi destinati alla chiesa, prima di orientarsi in modo stabile verso la scena rap, trasformando esperienze personali e difficoltà in contenuti artistici.