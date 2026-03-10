Montevarchi ricorda Armando Noferi storico dirigente della DC

A Montevarchi si ricorda Armando Noferi, che è stato un dirigente della Democrazia Cristiana. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente e rappresenta una perdita per la comunità locale. Noferi ha avuto un ruolo importante nella vita politica e civile della zona, lasciando un segno tangibile nelle attività e nelle iniziative locali. La sua figura è ricordata come parte integrante della storia della città.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Con la scomparsa di Armando Noferi, Montevarchi perde una figura che ha attraversato una stagione significativa della sua vita politica e civile. A ricordarlo è l'ex sindaco della città valdarnese Giorgio Valentini, che ha voluto rendere omaggio allo storico dirigente della Democrazia Cristiana, scomparso all'età di 85 anni. Noferi fu consigliere comunale per quattro legislature, dal 1972 al 1993, ricoprendo anche per un periodo il ruolo di capogruppo. Furono anni in cui il confronto politico era spesso intenso, talvolta duro, ma sempre profondamente radicato nella vita della comunità. Valentini ha voluto ricordarne soprattutto lo stile personale e il modo di interpretare l'impegno politico.