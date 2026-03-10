Nel 2026, il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha chiamato “banditi” i ministri e il presidente del Senato durante un acceso dibattito sul referendum. La Russa ha risposto minacciando azioni legali, mentre le parole di Montanari hanno acceso una discussione pubblica intensa e immediata. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle dichiarazioni o sulle conseguenze di questo scontro si conoscono al momento.

Lo scontro politico si accende con forza nel 2026, quando il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Montanari, definisce i ministri e il presidente del Senato come banditi in relazione al dibattito sul referendum. La reazione immediata della Russa è stata quella di chiedere scuse o minacciare azioni legali contro chi ha usato tali termini offensivi. La tensione sale ulteriormente perché il rettore sostiene che l’agitazione deriva dal fatto che il fronte del “sì si trova in una posizione di svantaggio nelle consultazioni previste. Il presidente del Senato, visibilmente infastidito dalla definizione usata, ha risposto con fermezza chiedendo un chiarimento immediato o procedendo alla querela per diffamazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montanari chiama banditi i vertici: la Russa minaccia

Articoli correlati

Leggi anche: Montanari attacca Meloni e La Russa: "Siete dei banditi". Il presidente del Senato minaccia: "Si scusi o querelo"

Montanari dà lezioni di insulti: definisce “banditi” Meloni, La Russa e Nordio (video). E si becca una querelaParole in libertà, offensive, che potrebbero preludere a una querela per diffamazione se non arriveranno (ed è difficile che arrivino…) le scuse del...

Tutti gli aggiornamenti su Montanari chiama

Temi più discussi: Tomaso Montanari e i banditi; Montanari contro La Russa, La Russa contro Montanari; La Russa furioso contro il rettore Montanari: Ci chiama banditi, ora pretendo scuse o lo porto in tribunale; La Russa querela Montanari: Mi ha chiamato ‘bandito'.

Tomaso Montanari contro La Russa, tensione col presidente del Senato: Minacce per un'opinione, è graveScambio acceso tra Montanari e La Russa su uso banditi. Il rettore attacca sul referendum giustizia e il Presidente del Senato minaccia denuncia ... virgilio.it

Montanari attacca Meloni e La Russa: Siete dei banditi. Il presidente del Senato minaccia: Si scusi o quereloIl rettore dell'università per stranieri di Siena: Voto no perché non voglio come padri costituenti i membri di questo governo ... today.it

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv Leggi l'articolo #Montanari - facebook.com facebook

Montanari prima chiama "banditi" (Sic) alcuni esponenti della maggioranza, gli fanno notare che è passibile di querela e lui che fa Fa finta di essere lui la vittima, di essere stato minacciato dalla seconda carica dello Stato. E gioca sul termine "banditi". Questo x.com