Modifiche alla viabilità in via Scalabrini

Dal 16 marzo al 3 aprile, in via Scalabrini e vicolo Gandine, sarà in vigore una modifica temporanea alla viabilità. I lavori riguardano il rifacimento della linea Mt interrata e comportano la chiusura del tratto tra via Santo Stefano e piazzetta San Paolo. La strada rimarrà chiusa dalle otto del mattino alle diciotto del pomeriggio in questo periodo.

Si comunica che, per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento della linea Mt interrata, dalle ore 8 di lunedì 16 marzo alle 18 di venerdì 3 aprile, in via Scalabrini, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Santo Stefano e quello con piazzetta San Paolo, nonché in vicolo Gandine, in base alle fasi del cantiere, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (dall'osservanza di quest'ultimo sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, in entrambi i...