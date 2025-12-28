Contratto scuola 2022-24 firma definitiva | cosa è previsto per docenti e ATA SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Lunedì 29 dicembre alle 16 | 00

Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? Quando partirà la trattativa per il 2025-27? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

