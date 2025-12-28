Contratto scuola 2022-24 firma definitiva | cosa è previsto per docenti e ATA SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Lunedì 29 dicembre alle 16 | 00
Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? Quando partirà la trattativa per il 2025-27? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola 2022-24, cosa è previsto per docenti e ATA? Facciamo il punto. SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE Lunedì 17 novembre alle 16:00
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola e legge di bilancio: quali novità in arrivo per docenti e ATA. SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE Lunedì 13 ottobre alle 16:00
Sottoscritto in via definitiva il CCNL 2022/24. Barbacci: subito al lavoro per chiudere nel 2026 il rinnovo per il triennio 2025/27; Rinnovo contratto scuola 2022-24, ecco la firma definitiva. Valditara: Promessa mantenuta, prosegue l'impegno per valorizzare il personale scolastico; Sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2022-2024; CCNL 2022-24, arriva la firma definitiva. D’Aprile: “Aumenti e arretrati in busta paga da gennaio, ora a lavoro per il rinnovo 25-27”.
Rinnovo contratto scuola 2022-24, ecco la firma definitiva. Valditara: “Promessa mantenuta, prosegue l’impegno per valorizzare il personale scolastico” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la firma definitiva del contratto scuola 2022- orizzontescuola.it
Rinnovo contratto 2022-24, arriva la firma definitiva, D’Aprile (Uil Scuola): “aumenti e arretrati in busta paga da gennaio, ora al lavoro per il rinnovo 25-27” - A darne notizia anche la UIl Scuola Rua, ecco cosa scrive il sindacato e il commento del segretario generale Giuseppe D’Aprile: “Con la firma di oggi si ... tecnicadellascuola.it
Contratto scuola 2022-24, dopo l’ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre - Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzi ... orizzontescuola.it
Campi Flegrei. . NICOLA CUTRIGNELLI, SEGRETARIO TERRITORIALE UIL SCUOLA RUA: RINNOVO CONTRATTO, AUMENTI IN BUSTA PAGA E DIMENSIONAMENTO - facebook.com facebook
Un altro impegno mantenuto. Con la firma del nuovo contratto scuola arrivano aumenti medi fino a 150 euro mensili per gli insegnanti, risorse aggiuntive e arretrati sbloccati. Per questo Natale, il Governo conferma la sua attenzione verso chi ogni giorno forma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.