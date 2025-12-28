Contratto scuola 2022-24 firma definitiva | cosa è previsto per docenti e ATA SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Lunedì 29 dicembre alle 16 | 00

28 dic 2025

Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? Quando partirà la trattativa per il 2025-27? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Sottoscritto in via definitiva il CCNL 2022/24. Barbacci: subito al lavoro per chiudere nel 2026 il rinnovo per il triennio 2025/27; Rinnovo contratto scuola 2022-24, ecco la firma definitiva. Valditara: Promessa mantenuta, prosegue l'impegno per valorizzare il personale scolastico; Sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2022-2024; CCNL 2022-24, arriva la firma definitiva. D’Aprile: “Aumenti e arretrati in busta paga da gennaio, ora a lavoro per il rinnovo 25-27”.

Rinnovo contratto scuola 2022-24, ecco la firma definitiva. Valditara: “Promessa mantenuta, prosegue l’impegno per valorizzare il personale scolastico” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la firma definitiva del contratto scuola 2022- orizzontescuola.it

contratto scuola 2022 24Rinnovo contratto 2022-24, arriva la firma definitiva, D’Aprile (Uil Scuola): “aumenti e arretrati in busta paga da gennaio, ora al lavoro per il rinnovo 25-27” - A darne notizia anche la UIl Scuola Rua, ecco cosa scrive il sindacato e il commento del segretario generale Giuseppe D’Aprile: “Con la firma di oggi si ... tecnicadellascuola.it

Contratto scuola 2022-24, dopo l’ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva il 23 dicembre - Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzi ... orizzontescuola.it

