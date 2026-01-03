Cosa succederà a Milano nel 2026? Olimpiadi ma non solo Tutti gli eventi di un anno scoppiettante

Nel 2026 Milano si prepara a vivere un anno ricco di eventi e iniziative, tra cui le Olimpiadi invernali. Oltre alla grande manifestazione sportiva, la città ospiterà esposizioni, festival e anniversari importanti, contribuendo a un calendario dinamico e diversificato. Questo anno si configura come un momento di rilancio e di attenzione per Milano, che si appresta a mostrare il suo fermento culturale e sociale.

Milano, 3 gennaio 2026 – Scomodando il bolognese Lucio Dalla, vien da citare un suo vecchio successo, "L'anno che verrà", prima di iniziare il calendario degli appuntamenti, degli eventi e degli anniversari previsti nel 2026 a Milano. Un anno che difficilmente potrà essere dimenticato da chi abita nella città della Madonnina, visto che il capoluogo lombardo ospiterà per la prima volta nella sua storia le Olimpiadi invernali, in tandem con la città veneta di Cortina d'Ampezzo, in nome dell'alleanza tra Lombardia e Veneto. Lo stadio . Manca poco più di un mese all'inaugurazione dei Giochi, prevista proprio a Milano, allo stadio di San Siro.

