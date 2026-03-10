Milan Bartesaghi pronto a incontrare i tifosi del Diavolo | ecco quando e dove

Il difensore del Milan, Davide Bartesaghi, incontrerà i tifosi del club al Flagship Store di Via Dante. L’appuntamento è fissato per una data e un orario ancora da comunicare, e sarà l’occasione per i sostenitori di confrontarsi con il giocatore e condividere alcune impressioni. L’evento si svolgerà nel negozio ufficiale del Milan, situato in una delle vie principali della città.

Tifosi del Milan, nuovo Meet&Greet tra pochi giorni. Questa volta, il protagonista dell'incontro con i tifosi sarà Davide Bartesaghi. Il classe 2005 rossonero sarà al Flagship Store di via Dante (Milano) nel pomeriggio di giovedì 12 marzo alle ore 17:00. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club rossonero. (fonte: acmilan.com) "Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante, pronto ad accogliere Davide Bartesaghi. Il nostro numero 33, cresciuto nel Settore Giovanile milanista, sarà presente nel negozio nel cuore di Milano giovedì 12 marzo alle ore 17.00, pronto a incontrare i tifosi milanisti dopo la bella vittoria nel Derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi pronto a incontrare i tifosi del Diavolo: ecco quando e dove Articoli correlati Leggi anche: Milan, Saelemaekers pronto ad incontrare i tifosi rossoneri: luogo e orario dell’iniziativa Leggi anche: Beatrice Luzzi pronta ad incontrare i fan. Ecco quando e dove incontrarla Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Bartesaghi pronto a incontrare i... Temi più discussi: Milan-Inter: le ultime news sull'infermeria rossonera; Milan, le condizioni di Bartesaghi e Gimenez dopo la partita contro la Cremonese; Fantacalcio, Milan: provino per Bartesaghi in vista del derby. In caso di forfait, pronto Estupinian; Milan, Gimenez pronto al rientro e nessuna lesione per Bartesaghi. Bartesaghi e il sogno azzurro: Ci spero, ma adesso sono concentrato sul MilanIntervenuto in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, Davide Bartesaghi, esterno. tuttomercatoweb.com Milan, Bartesaghi: Emozione incredibile vincere il derby. Rimonta? Pensiamo alla ChampionsDavide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social. tuttomercatoweb.com #BernardoSilva, centrocampista del #ManchesterCity, lascerà i Citizens a zero dopo 9 stagioni. Per il #Milan sarebbe un colpo perfetto in vista della #ChampionsLeague. Nel primo commento la nostra analisi #SempreMilan - facebook.com facebook Il Milan riapre la corsa al titolo Perché no, perché sì x.com