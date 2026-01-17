Musk chiede fino a 134 mld usd di danni a OpenAI e Microsoft

Elon Musk ha annunciato l'intenzione di chiedere un risarcimento tra 79 e 134 miliardi di dollari a OpenAI e Microsoft. La richiesta deriva da presunte violazioni delle promesse originali di OpenAI e della trasformazione dell’azienda in un’entità profit. La vicenda evidenzia le tensioni tra le aspettative iniziali e le evoluzioni delle aziende nel settore tecnologico. La questione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe avere ripercussioni sul rapporto tra innovazione e responsabilità.

Milano, 17 gen. (askanews) – Elon Musk chiederà a OpenAI e Microsoft un risarcimento danni compreso tra 79 e 134 miliardi di dollari perché l'azienda di ChatGpt lo avrebbe ingannato abbandonando le sue radici no-profit e stringendo una partnership con Microsoft. L'avvocato di Musk, riporta Bloomberg, ha dettagliato la richiesta di risarcimento danni in un atto depositato venerdì, il giorno dopo che un giudice federale ha respinto il tentativo di OpenAI e Microsoft di evitare il processo che si terrà a fine aprile a Oakland, in California. La valutazione dei danni parte dal presupposto che Musk avrebbe diritto a una parte dell'attuale valutazione di 500 miliardi di dollari di OpenAI, in cui aveva investito 38 milioni di dollari quando è stata fondata nel 2015.

