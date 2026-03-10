Mestre saluta il dottor Caberlotto cardiologo e medico dello sport

Mercoledì 11 marzo si terrà nella chiesa di San Paolo Apostolo a Mestre il funerale di Diego Caberlotto, cardiologo e medico dello sport scomparso il 5 marzo. La cerimonia conclude un percorso di molti anni durante i quali è stato riconosciuto come figura di riferimento nel settore medico sportivo della città. La comunità rende omaggio a un professionista molto noto e apprezzato.

Per decenni è stato un'istituzione per gli sportivi della terraferma, l'Ordine dei medici lo ricorda con affetto. Funerali mercoledì 11 marzo Nato a Venezia nel 1947, il dottor Caberlotto avrebbe compiuto a breve 79 anni. Si era laureato all'università di Padova nel 1975 per poi specializzarsi nel 1979, nello stesso ateneo, in malattie dell'apparato cardiovascolare e nel 1982, all'università di Chieti, in medicina dello sport. Tra i primi a onorarne la memoria, nei giorni scorsi, c'è stata l'A.C. Mestre, di cui Caberlotto è stato storico medico sociale. «Da sempre legato ai nostri colori per passione e... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Morto a 15 anni giocando a calcetto: indagato il medico dello sportÈ stato iscritto nel registro degli indagati il medico dello sport che ha rilasciato il certificato di idoneità sportiva al ragazzo di 15 anni morto...

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Di Lorenzo ok. Saluta Alisson e torna a marzo”

Contenuti utili per approfondire Mestre saluta

Argomenti discussi: Erica Zanusso, medico di base nel quartiere multietnico di Mestre: Ad un paziente che non parlava italiano, inglese e francese ho dovuto comunicare che aveva un tumore; Rimpatriato il tunisino violento di Mestre, noto per gli accoltellamenti in centro: ci sono voluti sei anni di tentativi.

Addio al Dottor Diego Caberlotto: Mestre piange lo storico cardiologoLa comunità di Mestre è in lutto per la scomparsa del Dottor Diego Caberlotto, apprezzatissimo medico dello sport e cardiologo, da sempre una figura di riferimento per la città. Il prossimo aprile ... ilnuovoterraglio.it