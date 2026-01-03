Morto a 15 anni giocando a calcetto | indagato il medico dello sport

Il medico dello sport che ha rilasciato il certificato di idoneità al ragazzo di 15 anni morto a Pordenone alla vigilia di Natale è stato iscritto nel registro degli indagati. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità nel rilascio dell’idoneità e le circostanze della tragedia, avvenuta durante una partita di calcetto. La vicenda solleva questioni sulla valutazione medica e sulla sicurezza dei giovani atleti.

