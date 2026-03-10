Mercogliano sventato un raid notturno a una stazione di servizio

Nella notte, un tentativo di furto è stato sventato presso una stazione di servizio nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Gli uomini incaricati della sicurezza hanno intercettato i malviventi prima che riuscissero a portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Un gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione intorno alle tre nel tabacchi dell'impianto di Torrette, tentando di scardinare la cassaforte Nuovo tentativo di furto nella notte ai danni di una stazione di servizio nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Un gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione intorno alle tre nel tabacchi dell'impianto di Torrette, tentando di scardinare la cassaforte. Il colpo è stato però vanificato dall'attivazione automatica dei nebbiogeni, che ha costretto i ladri alla fuga. Le due associazioni denunciano un fenomeno ormai sistematico: bande organizzate che colpiscono in pochi minuti, scassinando macchinari, devastando i locali e portando via sigarette, contanti e gratta&vinci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ceccano, raid notturno a scuola, ladri forzano una finestra e rubano i televisori