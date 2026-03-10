In Iran, Netanyahu ha annunciato che i bombardamenti su Teheran proseguono, mentre il Pentagono ha dichiarato l'inizio della fase più intensa. Il Medio Oriente vive una situazione di tensione crescente, con le operazioni militari che continuano senza sosta. Nel frattempo, le reazioni politiche italiane sono state assenti o non hanno condannato le azioni in corso.

“ Netanyahu annuncia che i bombardamenti su Teheran continuano e il Pentagono dichiara che sta iniziando la fase più dura. Mentre il Medio Oriente brucia, Meloni non riesce a condannare questi attacchi, non riesce a scontentare Trump. E neppure si preoccupa di famiglie e imprese che soffrono per il caro energia che sta dilagando. Quando Meloni e il governo si preoccuperanno di tutelare l’interesse nazionale?”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del dibattito sul referendum costituzionale organizzato dall’ Unione degli studenti alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma. Questo articolo Iran, Conte:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Conte: "Medio Oriente brucia e Meloni non condanna, non cura l'interesse nazionale"

