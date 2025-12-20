Un campione di Boxe rischia la vita | i fans si riuniscono in preghiera

Un campione di boxe si trova ora in una situazione critica, con una sentenza che mette in discussione la sua vita. La sua storia, passata dai successi sui ring alle difficoltà legali, ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori. La vicenda evidenzia come anche figure pubbliche possano trovarsi coinvolte in situazioni imprevedibili e complesse. I fans si riuniscono in preghiera.

Un campione di boxe rischia di essere giustiziato. La sentenza è stata confermata ed è accaduta una cosa che terrorizza i suoi tifosi Dal titolo di campione nazionale all’arresto, dalla cintura di campione continentale ad una possibile condanna a morte. La vita di un pugile, amato e tifato in patria e considerato un piccolo campione, è appesa ad un filo. Il suo destino si sta decidendo in queste ore, ma il rischio di un’esecuzione capitale è molto alto. – cityrumors.it – Unsplash Foto La Federazione boxe internazionale è scesa in campo per difenderlo, al pari di numerose organizzazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Dalla boxe al patibolo: così il regime degli Ayatollah ha condannato a morte Mohammad Javad Vafaei Sani - Arrestato con accuse vaghe, torturato e processato senza garanzie, è diventato il simbolo della repressione in Iran ... ilgiornale.it