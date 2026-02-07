Accoglienza dei migranti a Rieti indagato un dirigente del Viminale | Appalti truccati quando era prefetto

La procura di Rieti ha aperto un’indagine su un dirigente del Viminale, coinvolto in un'inchiesta sugli appalti truccati legati all’accoglienza dei migranti. L’indagine, partita da Bruxelles, ha portato alla luce sospetti di irregolarità durante il periodo in cui l’uomo era prefetto nella città. Gli investigatori stanno verificando se ci siano stati favoritismi o pratiche illecite nei contratti pubblici. La notizia ha suscitato attenzione e richiesto chiarimenti alle autorità locali e nazionali.

Non parte da Rieti ma da Bruxelles l’indagine che ha acceso i riflettori sugli appalti per l’accoglienza dei migranti nel capoluogo sabino. Su impulso della Procura europea (Eppo), la Guardia di finanza sta verificando presunte irregolarità nelle gare bandite tra il 2021 e il 2023 dalla prefettura. Tra i sei indagati per turbativa d’asta figura anche Gennaro Capo, oggi al vertice della Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del Viminale, all’epoca prefetto di Rieti. Le commesse a due cooperative. L’inchiesta riguarda commesse per circa 1,6 milioni di euro affidate a due cooperative (Unione Sabina Santas e Montasola) riconducibili alla stessa persona.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Rieti Accoglienza Bandi accoglienza, indagati direttore immigrazione del Viminale e vice prefetto di Rieti La procura di Rieti ha aperto un’indagine sulla gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti. Accoglienza migranti, indagato il capo della Direzione centrale Immigrazione del Viminale: “Turbativa d’asta” La Guardia di Finanza ha ispezionato gli accordi della prefettura di Rieti legati all’accoglienza dei migranti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rieti Accoglienza Argomenti discussi: Accoglienza dei migranti, indagato il capo della Direzione centrale immigrazione del Viminale; Indagato il Capo dell'Immigrazione al Viminale: fondi per migranti sotto accusa; Migranti, la Spagna sceglie l’integrazione: Sono indispensabili per lo stato sociale; Criminalizzazione delle migrazioni in Europa: il laboratorio Lesbo. Viterbo – Affidamenti per l’accoglienza dei migranti, indagato l’ex prefetto Gennaro CapoNel mirino degli investigatori affidamenti per circa 1,6 milioni di euro a favore di due cooperative ROMA – È finito sotto indagine Gennaro Capo, già prefe ... etrurianews.it Accoglienza dei migranti, indagato direttore immigrazione Viminale(ANSA) - RIETI, 06 FEB - Il direttore della Direzione centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del Viminale, il prefetto Gennaro Capo, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di ... msn.com Gennaro Capo e altri 5 indagati per irregolarità nei bandi d'accoglienza migranti a Rieti. Fondi europei usati per acquisti personali facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.