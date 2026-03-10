Maternità surrogata | fino a 20 anni di carcere per i

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che inserisce la maternità surrogata tra le pratiche che costituiscono reati di tratta e riduzione in schiavitù. La proposta prevede pene fino a 20 anni di carcere per chi si rende responsabile di queste attività. Il testo è attualmente in attesa di intese finali prima di diventare legge.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in attesa di intese finali, uno schema di decreto legislativo che integra la maternità surrogata tra le modalità che configurano i reati di tratta e riduzione in schiavitù. Questa decisione, firmata dai ministri Tommaso Foti ed Eugenia Roccella, mira a estendere le pene detentive fino a vent'anni organizza tali pratiche illecite. La manovra legislativa attua una direttiva europea del 2024, ponendo l'accento sulla protezione delle vittime e sull'indennizzo economico. L'inserimento della maternità surrogata nel codice penale segna un punto di svolta nella lotta contro lo sfruttamento umano, ampliando il novero dei comportamenti punibili.