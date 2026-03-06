68enne mamma con seme del figlio morto e maternità surrogata

Una donna di 68 anni, rimasta vedova del suo unico figlio a causa di un tumore, ha deciso di affidare la sua maternità a una bambina concepita con il suo sperma tramite maternità surrogata. L’attrice spagnola ha scelto questa strada per mantenere viva la memoria del figlio. La donna ha spiegato di aver affrontato questa decisione per continuare a sentirsi madre.

Dopo aver perso il suo unico figlio a causa di un tumore, un’attrice spagnola ha trovato un modo straordinario per mantenere viva la sua eredità: accogliendo una bambina concepita con il suo sperma. La storia di Ana Obregón ha suscitato discussioni in tutto il mondo, mescolando dolore, amore e moderne tecnologie riproduttive in un modo che pochi avrebbero potuto immaginare. Al centro di tutto c’è suo figlio, Aless Lequio García, il suo unico figlio biologico, morto di cancro nel maggio 2020. Sperma conservato. Nel 2018, il mondo di Ana Obregón è stato sconvolto quando a suo figlio Aless, 27 anni, è stato diagnosticato un sarcoma di Ewing, un raro tipo di tumore che colpisce le ossa e il tessuto che le circonda. 🔗 Leggi su Newsner.it

