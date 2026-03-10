Massa-Carrara | 200 chili di pesce sequestrati 13.500 euro

Nella provincia di Massa-Carrara, le autorità hanno sequestrato 200 chili di pesce e sequestrato 13.500 euro durante un'operazione di controllo nel settore ittico. Le verifiche sono state condotte nelle ultime settimane per garantire il rispetto delle normative vigenti e contrastare eventuali irregolarità. L’intervento ha coinvolto personale delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie sul territorio.

Nel cuore della provincia di Massa-Carrara, l’attività di vigilanza sul settore ittico ha prodotto risultati tangibili e severi. Durante il mese di febbraio 2026, i controlli hanno portato al sequestro di oltre duecento chili di pesce privo di tracciabilità. Dieci sanzioni amministrative sono state irrogate per un importo totale di tredicimilacinquecento euro. L’operazione è stata condotta dal nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara. Le verifiche hanno colpito esercizi commerciali situati nell’entroterra provinciale. L’obiettivo era garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti sulla filiera della pesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

