Marsèll Slide ‘Piatta’ | comfort platform e stile italiano

Marsèll ha presentato la nuova linea di scarpe “Slide ‘Piatta”, caratterizzate da una piattaforma comoda e dallo stile italiano. La collezione combina materiali di qualità con un design minimalista, puntando sulla praticità e sull’estetica. La collaborazione coinvolge designer e artigiani italiani, che hanno lavorato per creare un prodotto che unisce comfort e moda. La linea sarà disponibile online e nei negozi ufficiali del marchio.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle, cuciture e la struttura 'Piatta': cosa rende speciale questa slide?. L'analisi tecnica delle Marsèll Slide 'Piatta' rivela immediatamente una scelta di materiali coerente con la tradizione sartoriale italiana. La tomaia è realizzata in pelle pieno fiore, un materiale che offre non solo una finitura estetica di pregio, ma garantisce una flessibilità superiore rispetto ai sintetici. Al tatto, il cuoio presenta quella morbidezza caratteristica dei prodotti di alta gamma, capace di adattarsi alla forma del piede senza richiedere lunghi periodi di rodaggio.