Marsèll Cassapana | la sneaker platform in pelle volonata

Marsèll presenta la Cassapana, una sneaker con piattaforma realizzata in pelle volonata. La scarpa si distingue per il suo design robusto e la lavorazione artigianale, che conferiscono un aspetto unico e di qualità. La sneaker è disponibile in diverse varianti di colore e può essere acquistata online tramite il sito ufficiale del brand. Il prodotto è stato annunciato attraverso comunicati e promozioni sui canali ufficiali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle volonata e suola oversize: l'impatto visivo e tattile. La Marsèll 'Cassapana' si distingue immediatamente per la scelta del materiale della tomaia, identificato come pelle volonata. Questo tipo di lavorazione conferisce alla superficie un aspetto granulato che non è solo estetico, ma suggerisce una resistenza meccanica superiore rispetto alle pelli lisce o sintetiche standard. La texture visibile non è casuale; nella...