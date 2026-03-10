Durante la Paris Fashion Week, Margot Robbie ha attirato l’attenzione con un nuovo taglio di capelli e un top trasparente. La sua scelta di look ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i media presenti all’evento. La presenza di Robbie ha aggiunto un tocco di stile all’atmosfera della sfilata, dimostrando come un dettaglio possa fare la differenza in un contesto di moda.

Alla Paris Fashion Week basta un dettaglio per cambiare l’atmosfera di una sfilata. A volte è un abito, altre una presenza. Quando arriva Margot Robbie, però, succede spesso qualcosa di più interessante: un gesto di stile capace di accendere conversazioni, selfie e sguardi curiosi tra le prime file. Questa volta non è stato soltanto il suo look a far parlare, ma anche un taglio di capelli tutto nuovo. E, come spesso accade quando si tratta di Margot Robbie, il risultato è una combinazione perfetta tra naturalezza e glamour. Margot Robbie sorprende con il nuovo taglio: bob con frangia spezzata. L’attrice australiana ha fatto il suo ingresso alla sfilata Chanel autunnoinverno 2026–2027 durante la Paris Fashion Week con un’immagine completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Margot Robbie, nuovo taglio e top trasparente

